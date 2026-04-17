Remigration Summit, Comune Milano: FI si dissocia, FdI esce dall’Aula

MILANO, 17 APR – Dopo giorni di polemiche politiche Ã¨ stato approvato ieri in Consiglio comunale l’ordine del giorno promosso dalla presidente dell’aula ed esponente Pd, Elena Buscemi, che esprimere la contrarietÃ del Comune all’evento promosso dai Patrioti e dalla Lega domani in piazza Duomo.

Il documento Ã¨ stato approvato con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti. Contraria la Lega e la consigliera di Noi Moderati Mariangela Padalino, si Ã¨ invece astenuta Forza Italia con il capogruppo Luca Bernardo e la consigliera Deborah Giovanati, che aveva espresso perplessitÃ sui contenuti della manifestazione, mentre FdI Ã¨ uscita dall’aula al momento del voto. L’ordine del giorno impegna sindaco e giunta a “ribadire la ferma condanna dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei contenuti della manifestazione ‘Remigration Summit’, dichiarandoli incompatibili con l’identitÃ civile e democratica di Milano”, si legge.

Inoltre a “ribadire l’impegno costante del Comune di Milano nel contrastare ogni forma di propaganda razzista e xenofoba, e contestualmente a negare, cosÃ¬ come Ã¨ giÃ accaduto, l’utilizzo di spazi comunali, patrocini o agevolazioni di qualsiasi tipo a organizzazioni che si facciano promotrici di messaggi discriminatori o che non dichiarino esplicitamente il rispetto dei valori antifascisti e costituzionali”.

“Sono soddisfatta per aver svegliato la politica dal torpore che aleggiava su questo raduno estremista e aver portato il tema al dibattito pubblico – ha commentato la presidente dell’aula Buscemi -. Il mio ordine del giorno ha costretto il centrodestra a mostrare in modo cosÃ¬ evidente, la profonda frattura che lo divide. Forza Italia si Ã¨ dissociata ufficialmente dalla manifestazione e Fratelli d’Italia si Ã¨ chiusa in un timido silenzio ed Ã¨ uscita dall’aula. Altro punto, la manifestazione di Salvini sulla remigrazione adesso tentano di farla passare per un evento su bollette, accise e motorette”.

L’aula non ha invece approvato perchÃ© Ã¨ caduto il numero legale la mozione della consigliera di FI Deborah Giovanati che chiede una seduta di Consiglio comunale straordinaria di confronto, dibattito e approfondimento sul tema dell’immigrazione, dell’integrazione e delle politiche europee in materia di rimpatri e asilo. (ANSA).