Milano, prosegue gemellaggio con Tel Aviv: ‘siamo cittÃ  di pace’

MILANO, 17 APR – Dopo le proteste e le polemiche politiche che si sono susseguite anche nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di mantenere il gemellaggio con la cittÃ di Tel Aviv, che il Pd e i Verdi gli avevano chiesto di interrompere a causa del conflitto in Medio Oriente.

Ieri Sala ha sentito al telefono il sindaco della cittÃ israeliana Ron Huldai, che gli ha anticipato quanto scritto in una lettera, in cui chiede a Milano di mantenere vivo il gemellaggio. “Tel Aviv – ha spiegato Sala in una nota – ci chiede di mantenere vivo uno spazio di dialogo e riflessione rispetto ad una situazione particolarmente critica.

Milano Ã¨ una cittÃ di democrazia e di pace, schierata contro ogni forma di aggressione e di violenza, di terrorismo e di totalitarismo.Nella fermissima condanna delle politiche di Benjamin Netanyahu, riteniamo, da un lato, di continuare le interlocuzioni con chi in Israele Ã¨ critico verso ciÃ² che sta accadendo e, dall’altro, di rinforzare il sostegno e gli aiuti alle persone e alle comunitÃ che sono martoriate dalle aggressive politiche del governo israeliano. Per questo vogliamo rilanciare le iniziative concrete su Gaza che sono giÃ in atto in particolare con MM”.

Nella lettera a Milano il sindaco Ron Huldai sottolinea come “Tel Aviv e Milano hanno scelto il dialogo rispetto al silenzio, la partnership rispetto ai boicottaggi e i ponti sui muri”. “In Israele oggi, stiamo affrontando dibattiti difficili. C’Ã¨ dolore, c’Ã¨ protesta e c’Ã¨ una lotta per il carattere stesso della nostra societÃ . Tel Aviv Ã¨ al centro di questa lotta – sottolinea -, non contro il suo paese, ma per la sua anima democratica; non per l’isolamento, ma per un futuro definito dalla libertÃ ”.

E poi un appello a Milano e al sindaco Sala: “Ti chiedo di stare con coloro che credono che, anche ora, la strada giusta sia mantenere il legame. Stai con coloro che credono nella collaborazione. PerchÃ© la democrazia non Ã¨ lo stato di costante accordo – conclude il sindaco di Tel Aviv -; Ã¨ il profondo impegno a continuare a parlare, a continuare a costruire e a continuare a sperare”. (ANSA).