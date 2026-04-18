Milano, due turiste violentate: si cerca un nordafricano

Due ragazze sarebbero state violentate nella notte tra giovedÃ¬ 16 e venerdÃ¬ 17 aprile in centro a Milano

Si tratta di una 23enne e una 24enne, olandesi, in cittÃ per turismo. Secondo il loro stesso racconto, dopo la serata passata in un locale hanno incontrato, in piazza del Duomo, due giovani nordafricani che si sono messi a chiacchierare. Uno di loro si sarebbe poi unito alle giovani per proseguire la passeggiata.

Lo stupro

Arrivati nei pressi di via Larga, l’uomo le avrebbe portate in una strada buia e le avrebbe stuprate entrambe, finchÃ© una delle ragazze non l’ha colpito con un pugno. Poi la fuga, fino alla caserma dei carabinieri di via Moscova, dove i militari (erano passate le 4 di notte) hanno ascoltato il loro racconto e hanno chiamato il 118 per una visita alla clinica Mangiagalli.

C’Ã¨ il nickname di Instagram dello stupratore

VenerdÃ¬ pomeriggio, infine, le ragazze hanno formalizzato la denuncia, sempre in caserma di via Moscova, fornendo importanti informazioni agli investigatori. Le vittime avevano il nickname di Instagram dello stupratore. Si tratterebbe di un 31enne marocchino, con precedenti per rapine e lesioni, ora ricercato. Il pm Alessandro Gobbis ha aperto un fascicolo per violenza sessuale e ha attivato la procedura del codice rosso.

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