PIAZZA LIBERTA’, intervento della giornalista Barbara Pavarotti

LA PRIGIONIA DEI VECCHI E DEGLI INUTILI.

TRASMISSIONE DEDICATA A CHI SOFFRE, A CHI INVECCHIA, A CHI STA PERDENDO SE STESSO E TUTTO CIO’ CHE HA

Intervento della giornalista Barbara Pavarotti estratto dalla puntata di sabato 13 maggio 2023

BARBARA SPIEGA PERCHE’ HA REALIZZATO IL DOCUFILM – il primo e unico in Italia sugli abusi degli amministratori di sostegno, mentre negli Usa ci sono fior di inchieste giornalistiche, film e docufilm – E INQUADRA IL PROBLEMA.

“Gli amministratori di sostegno sono pubblici ufficiali nominati dai giudici tutelari, su richiesta spesso delle stesse famiglie (che non sanno a cosa vanno incontro) o dei servizi sociali.

La figura dell’amministratore di sostegno esiste per legge dal 2004. Nata con le migliori intenzioni – cioè tutelare chi non riesce da solo a curare i propri interessi – negli anni ha rivelato crepe enormi ed è fonte di abusi perché troppo vaga. Non mette nessun paletto ai poteri dell’ads. Non può una persona sola decidere “L’INTERESSE” di un’altra.

Ii giudici tutelari raramente intervengono e danno retta solo agli ads e, inoltre, non hanno alcun termine per rispondere alle istanze di chi chiede un intervento: possono farlo dopo mesi o mai. A me è successo. Non posso vedere il mio compagno da 12 mesi , ricoverato in una struttura privata a me ignota, e non lo potrò vedere mai più. Per ordine dell’Ads, a cui il gt ha dato questo potere.

Ma, per spiegare bene cosa possono fare gli ads, faccio ricorso a uno spezzone del mio docufilm.

PRIMA CLIP DA 5.39 A 7.25. 1 MINUTO E 86 SECONDI.

Ecco, alla luce delle centinaia di casi di cui sono venuta a conoscenza in 12 mesi di inchiesta, posso dire con certezza che gli internamenti coatti di centinaia di migliaia di anziani fanno parte di un business spaventoso nato sulla pelle dei più fragili. Anziani parcheggiati nei luoghi di fine vita in attesa della morte. E che, personalmente, auspico un nuovo reato, quello di internamento coatto: che punisca chiunque ricoveri qualcuno contro la propria volontà. Ribadisco che il docufilm parla di anziani, non di psicotici gravi, che è tutta un’altra storia.

Se gli ads devono esistere – cosa che nel 2016 lo specifico comitato Onu ci ha chiesto di eliminare – che almeno siano inquadrati in un Ordine professionale, con praticantato di 2 anni, esame di Stato, codice deontologico e commissioni disciplinari. Anche per gli ads familiari. Così è la giungla. Il volontariato previsto dalla legge è un bluff. Non può funzionare. Meglio un ads professionale che uno improvvisato.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.