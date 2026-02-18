500mila euro sottratti ad anziani, arrestate due amministratrici di sostegno

ROMA, 18 FEB – Si sarebbero impossessate illecitamente di 500mila euro due amministratrici di sostegno che in provincia di Roma gestivano le pensioni di anziani e persone fragili, destinando solo una minima parte degli assegni alle loro vittime. Al punto che gli amministrati non potevano soddisfare nemmeno bisogni primari, come visite mediche e l’acquisto di biancheria intima.

Le due donne sono state arrestate con altre sei persone, loro parenti e conoscenti , tutte gravitanti attorno a un’associazione di volontariato d’assistenza a Grottaferrata e un centro pensioni , dai Nas di Roma a conclusione di una indagine che era partita dalla scoperta di una residenza per anziani abusiva nel comune di Nettuno.

Nell’ordinanza del gip di Velletri che ha disposto le otto misure cautelari- due in carcere e le altre sei ai domiciliari- si contestano reati che vanno dal peculato, alla circonvenzione di incapaci e falso. Dall’indagine Ã¨ emerso che il denaro veniva dirottato dalle due amministratrici con bonifici, false dichiarazioni di prestazioni di attivitÃ lavorative e prelevamenti in contanti ed utilizzato in parte direttamente per il soddisfacimento dei propri bisogni e in parte trasferito a parenti e volontari dell’ associazione di Grottaferrata. (ANSA)