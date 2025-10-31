Amministratore di sostegno sottrae 500mila euro a 19 anziani

PADOVA, 31 OTT – Si Ã¨ presentato alla guardia di Finanza di Padova per denunciare di essere stato truffato in un investimento sulle criptovalute e si Ã¨ scoperto che il denaro usato lo aveva prelevato indebitamente a 19 anziani di cui era amministratore di sostegno. L’uomo, accusato di peculato, aveva usato illecitamente 500 mila euro Pertanto la Procura della Repubblica di Padova, ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza della somma.

I prelievi usati per investire in criptovalute sarebbero stati fatti tra il 2021 e il 2024 ai danni di persone residenti nelle province di Padova e Vicenza. Gli accertamenti, iniziati dopo la denuncia dell’indagato ai finanzieri hanno cosÃ¬ portato a scoprire che aveva usato il denaro amministrato di 19 assistiti per complessivi 500.000 euro sottratti gradualmente a mezzo di bonifici home banking e prelevamenti di contanti. All’uomo sono stati revocati gli incarichi tutelari e sono stati nominati nuovi amministratori di sostegno dai Tribunali di Padova e Vicenza (ANSA)