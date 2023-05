PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 13 maggio 2023

PIAZZA LIBERTA’, è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia.

Puntata di sabato 13 maggio 2023: LA PRIGIONIA DEI VECCHI E DEGLI INUTILI.

LA TRASMISSIONE E’ DEDICATA A CHI SOFFRE, A CHI INVECCHIA, A CHI STA PERDENDO SE STESSO E TUTTO CIO’ CHE HA.

OSPITI:

Barbara Pavarotti – Giornalista;

Michele Capano – Avvocato;

Alessandro Meluzzi – Psichiatra;

Daniele Trabucco – Costituzionalista;

Roberta Zanzarelli – Regista;

Gli amministratori di sostegno sono pubblici ufficiali nominati dai giudici tutelari, spesso su richiesta delle stesse famiglie (che non sanno a cosa vanno incontro) o dei servizi sociali. L’istituzione di questa figura, anche se nata con le migliori intenzioni – cioé tutelare chi non riesce da solo a curare i propri interessi – negli anni ha rivelato crepe enormi ed è fonte di abusi perché non mette nessun paletto ai poteri degli Amministratori di sostegno.

VI E’ QUINDI L’ASSOLUTA NECESSITA’ CHE AD OCCUPARSI DEGLI ANZIANI NON SIANO I TRIBUNALI, A CAUSA DI UNA LEGGE CHE AFFIDA MIGLIAIA DI PERSONE FRAGILI AD UNA GIUSTIZIA CHE NON FUNZIONA.

E’ UNA LEGGE SBAGLIATA IN PARTENZA E VA ASSOLUTAMENTE CAMBIATA.

