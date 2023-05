Trump: ‘Orban leader straordinario’

BRUXELLES, 05 MAG – Fuoriprogramma alla Convention dei leader conservatori in Ungheria. L’ex presidente americano, Donald Trump, è intervenuto in video alla Conservative Political Action Conference(Cpac) in corso a Budapest. Nel suo messaggio, ha definito il premier ungherese, Viktor Orban, un “leader straordinario” e ha evocato una “battaglia storica contro globalisti marxisti e comunisti di tutto il mondo“.

Trump si è rivolto ai “patrioti amanti della libertà riuniti in Ungheria per celebrare i valori e i principi senza tempo che uniscono i conservatori di tutto il mondo”. Fede, famiglia, nazione “uniscono il nostro movimento e salveranno la società occidentale, in gravi difficoltà”, ha aggiunto l’ex presidente, parlando dell’impegno a combattere una “battaglia storica” contro “globalisti marxisti e comunisti di tutto il mondo”.

“Stiamo lottando contro barbari che vogliono demolire la nostra libertà, le nostre tradizioni e tutto ciò che ci è caro” ha sottolineato Trump, esortando i conservatori a “non vacillare mai nella difesa della nostra libertà e della nostra civiltà”. “Torna e porta la pace” è stata la replica di Orban che ha ringraziato l’ex presidente americano in un video su Facebook. (ANSA).

Orban ringrazia Trump su Twitter