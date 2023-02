PIAZZA LIBERTA’ – Intervento di Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi.it, estratto dalla puntata di sabato, 25 febbraio 2023.

Manocchia osserva che “lady Aspen” non parla a nome degli italiani ed evidenzia le incongruenze e le contraddizioni di Giorgia Meloni sulla guerra in Ucraina e non solo… mettendo a confronto le dichiarazioni di qualche anno fa e quelle di oggi.

MESSAGGIO A LADY ASPEN

Non è la prima volta che ci ritroviamo di fronte ad un politico o comunque ad un personaggio delle Istituzioni che comunque è incoerente. A seconda delle convenienze dice una cosa e poi ne dice un’altra.

Bene. A dell’inopportuno viaggio che lady Aspen ha fatto per andare in Ucraiana a trovare il comico-NATO vorrei ricordarle che lei non parla a nome degli Italiani. Lei parla a nome del Governo. Lei non parla né a nome degli italiani né a nome dell’Italia. Lei parla solamente a nome del Governo. Perché gli italiani non vogliono la guerra. E sono la maggioranza, la stragrande maggioranza non vogliono la guerra e perché appunto lei non li rappresenta. Perché la stragrande maggioranza degli italiani lei non li rappresenta. Come da elezioni farsa o fuffa del 25 settembre scorso.

Ma, vista la manifesta ignoranza in storia nel paragonare il ns risorgimento all’Ucraina, devo constatare che anche in Geografia, in Geopolitica e diritto internazionale non ne sa un granché, altrimenti saprebbe che l’Ucraina non è membro dell’Ue e tanto meno dell’Alleanza Atlantica

Saprebbe che sul piano del diritto internazionale il Consiglio di sicurezza dell’Onu che è l’unica sede preposta per legittimare l’invio di armi. Voi invece, loro invece lo hanno fatto arbitrariamente violando l’art.11 della Costituzione e sperperando soldi dei contribuenti.

Saprebbe anche che ad oggi, ci sono soltanto risoluzioni di condanna da parte dell’Assemblea Generale dell’Onu. Provvedimenti che non hanno nessun valore giuridico.

Inoltre, per il ruolo che riveste, signora Aspen, dovrebbe sapere che la Nato, si scrive Nato ma si legge USA, o l’Alleanza Atlantica del Nord non ha alcun titolo ad intervenire in Ucraina, in quanto si é in presenza di un conflitto “regionale” che non coinvolge alcuno degli Stati firmatari del Trattato del 1949. In parole a lei più confacenti: “tra moglie e marito non mettere il dito?”

Chiudo dicendo che visti i rapporti di amicizia con Mosca, l’Italia poteva e doveva, porsi in una posizione di neutralitá, rivestendo un ruolo internazionale di primo piano favorendo il dialogo tra le parti.

MA, EVIDENTEMENTE, come diceva lei 10 anni fa nel video, PER FARE I SERVI SCIOCCHI DEGLI INTERESSI ALTRUI (immagino anche non gratis) accompagnati dalla mediocritá sua e della classe parlamentare di cui si circonda, ci troviamo sull’orlo di una catastrofe nucleare. Questo è quanto le dovevo cara signora Aspen.

ARMANDO MANOCCHIA

