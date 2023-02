PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 25 febbraio 2023

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Puntata di sabato 25 febbraio 2023

Ospiti: Federico Greco, Mirco Melchiorre, Alessandro Meluzzi e Maria Heibel

PRIMA PARTE della puntata 143

C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA – GIACARTA STA ARRIVANDO

“C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” è il nuovo film di Federico Greco e Mirko Melchiorre.

Un film d’inchiesta, un film epico narrato da Peppino Mazzotta, una storia di ribellione e di resistenza che sembra, oppure è, ce lo diranno gli autori, il seguito di “PIIGS”, il FILM che ci hanno regalato nel 2017.

In questa puntata vediamo alcune clip del film dove importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali, che sostengono la lotta di Cariati, svelano le vere responsabilità locali, nazionali e globali dell’attacco alla sanità.

Per sapere dove si tengono le proiezioni del film, visitate il sito: www.ceraunavoltainitalia.com

Seconda parte

LA GEOINGEGNERIA E’ UN’ARMA?

Con MARIA HEIBEL, Pedagogista, Insegnante, Artista, Ricercatrice Indipendente e Blogger, che studia la manipolazione atmosferica fin dal 2000, parliamo di geoingegneria.

La Haibel è curatrice di Nogeoingegneria.com https://www.nogeoingegneria.com/ il sito web che fa conoscere e denuncia le tecnologie oggi note come geoingegneria, bioingegneria e ingegneria sociale.

Per quel che concerne la Geoingegneria geofisica, meteorologica e climatica, c’è stata una forte intensificazione di questo sviluppo alla fine degli anni ’40, in parallelo con lo sviluppo della bomba atomica ed essenzialmente con gli stessi attori.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.