L’unica ragione per cui il Male riesce a controllare e sottomettere l’umanità è l’ignoranza, la non conoscenza

di Armando Manocchia – La cosa più intelligente che ho potuto apprezzare in questi ultimi cinque anni è quello che una ragazza francese esponeva in un cartello in una manifestazione: “Tu obbedisci perché finisca. Ma è proprio perché obbedisci che non finirà mai.”

Una volta che saremo riusciti a informare le persone sullo stato dell’arte, esse sapranno cosa realmente sta accadendo e automaticamente, come auspico, inizieranno a disubbidire, smetteranno cioè di obbedire ai misantropi globalisti, i quali, attraverso governi e pseudo Istituzioni mondiali-ste come WEF, ONU, OMS, NATO e le loro scatole cinesi, utilizzano la psicologia applicata e l’ipnosi per creare paura, ansia, panico, terrore al fine di modificare non soltanto il nostro comportamento, ma anche il nostro pensiero per comandarci. A quel punto, solo con la disubbidienza, la più grande e innocua arma di difesa di massa, che non è reato e non è peccato, i piani di sottomissione, di controllo e depopolazione, dei malvagi falliranno.

La nostra missione, mia, di ImolaOggi e Piazza Libertà è cominciata per risvegliare le coscienze, per informare, per aprire gli occhi e le orecchie all’umanità.

Il nostro obiettivo è quello di fare luce su come siamo stati tutti ingannati e plagiati dal nostro nemico comune, con un piano diabolico, un progetto di ingegneria sociale che ha diffuso la false flag Covid.19 a cui purtroppo la maggioranza dell’umanità ha creduto.

Sono l’informazione, la comunicazione, le notizie, il cavallo di troia con cui le élite, le agenzie di intelligence e i governi controllano il comportamento e le abitudini delle masse e manipolano le persone. Secondo Orwell funziona così: credere fermamente di verità sacrosante mentre si pronunciano le menzogne più artefatte; ricorrere all’uso della logica contro la logica; rinnegare la morale proprio nell’atto di rivendicarla; essere pienamente consapevoli nell’indurre inconsapevolezza.

Ma, il velo della totale cecità sta per essere rimosso da centinaia di milioni di persone che stanno iniziando a vedere le operazioni criminali nascoste che da secoli terrorizzano l’umanità.

Il documentario “Out Of The Shadows”

https://odysee.com/@freefromcensorship:7/OutofShadows:36?src=embed&t=102.924386

svela come i media mainstream – e Hollywood – manipolino e controllino le masse diffondendo propaganda in tutti i loro contenuti.

HOAXED ad esempio, è uno sguardo dall’interno al fenomeno delle fake news e alle conseguenze della disinformazione mediatica, con interviste a coloro che sono stati falsamente accusati di averle diffuse. Hoaxed, la nuova serie di Alexi Mostrous e Tortoise è la storia di una bugia e di quanto possa diffondersi. Racconta di una crociata moderna, di una Guerra Santa – online e offline – e della ricerca dei responsabili di una delle peggiori teorie del complotto mai esistite in Gran Bretagna.

Altro esempio: Zach Vorhies, sviluppatore software senior di Google ha affermato che: “La strategia di Google è programmare l’umanità”; “Vogliono plasmare il panorama informativo e mostrare solo le informazioni che rientrano nei loro obiettivi.”; “Google ha decine di liste nere con decine di migliaia di siti web che sta nascondendo al mondo.”

Zach Vorhies, che ha rivelato 950 pagine di documenti Google al Dipartimento di Giustizia, conosce bene la cosa perchè ha lavorato con Google per otto anni ed è rimasto scioccato dal loro programma di manipolazione.

Come ha ben detto Gustave Le Bon in Psicologia applicata: “La docilità dele masse è estrema quando le si sappia applicare. Soltanto in apparenza governano le moltitudini. La grammatica della persuazione serve soltanto per creare opinioni e credenze. Da tali opinioni e credenze deriva l’enorme maggioranza delle nostre azioni. Chi le fa nascere è il nostro vero padrone”.

Come spesso mi tocca ripetere: “Ci pisciano in testa e ci fanno credere che piove!”

Armando Manocchia