ONU, OMS, WEF: perché appaiono organizzazioni criminose, criminogene e criminali?

di Armando Manocchia – Le Nazioni Unite, mentre hanno un programma ufficiale per ridurre la popolazione mondiale a mezzo miliardo di persone, affermano di voler salvare il mondo.

Chi sopravviverà sarà governato e controllato dalle élite criminali che usano Onu e Oms per controllare e depopolare il pianeta.

Siamo passati in poco tempo dalla medicina basata sulle prove alla medicina basata sulla fabbricazione delle prove.

La strategia della tensione sanitaria e la macchina della propaganda, che ha manipolato e indottrinato la popolazione a credere ed avere fiducia nella nuova scienzah, ha saturato le nostre capacità cognitive.

Sulle innumerevoli informazioni, studi, analisi e teorie abbiamo riscontrato troppe certezze, troppe varianti, troppe verità e soprattutto troppe vittime.

Lo dicemmo subito che eravamo di fronte al più grande progetto di ingegneria sociale della storia. Oltre 1.500 medici, ricercatori e diversi premi Nobel nell’agosto 2020 scrissero una Lettera a tutti i Governi del pianeta per dire che eravamo di fronte alla più grande truffa sanitaria del secolo.

A distanza di 5 anni, il SARS-Cov-2, non è mai stato isolato, purificato, coltivato in coltura pura e testato per la sua patogenicità.

Il SARS-Cov-2, come agente eziologico del Covid-19, non esiste in natura. È frutto delle elaborazioni (e elucubrazioni) dei biologi molecolari ed esiste solo in silicio negli algoritmi dei bioinformatici.

Non serve essere scienziati. Basta un minimo di epistemiologia e fare un semplice esercizio di logica per separare il presunto patogeno (SARS-CoV-2) dalla malattia (Covid-19), visto che il Covid-19 non è, come vendono agli affetti da dabbenaggine – a cominciare dai ‘ladri di Pisa’ di Governo e falsa opposizione – una patologia nuova, ma una malattia vecchia come il mondo che si chiama influenza e che, in rari casi di gravi complicazioni, può portare ad una polmonite interstiziale che, se non curata per tempo, potrebbe essere anche letale, soprattutto per le persone fragili.

Ma mentre noi siamo in buona parte distratti dal mettere insieme il pranzo con la cena, dall’invasione clandestina/sostituzione etnica, accerchiati dalla criminalità e dalla violenza, in pieno giorno nelle pubbliche vie e piazze, da chi è pronto a tutto pur di rubare pochi euro, un telefonino o una catenina d’oro a chi non l’ha ancora portata al Monte dei Pegni, i misantropi globalisti lavorano anche alla sostituzione della razza umana con cyborg e robot umanoidi controllati dalla AI che, attraverso le più sofisticate tecnologie, stanno implementando un sistema di sorveglianza che registrerà addirittura ciò che pensiamo, sentiamo e sogniamo.

E’ in atto la modifica radicale dell’antropologia umana. Ma, non temete e soprattutto non demordete. Il nemico che temono è colui che pensa con la propria testa e diffonde la verità ovunque. Non a caso subiamo censure, minacce, perquisizioni, processi, arresti e anche omicidi.

Per fronteggiare tutto questo, bisogna solo combattere con tutte le forze per difendere i diritti costituzionali e le libertà fondamentali. Bisogna lottare per la verità contro la censura, il politicamente e sanitariamente corretto. Perchè la parola stessa te lo dice: informAzione, null’altro che l’essere informati per fare l’azione. Per agire e soprattutto reagire. Sappiate che ogni verità seminata germoglierà e diventerà un grande albero del risveglio.

Armando Manocchia