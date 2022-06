Malore in auto, morto ex calciatore Omolade

Pessime notizie dalla Sicilia: è stato trovato, in auto a Ballarò, il corpo senza vita di Akeem Oluwashegun Omolade, ex calciatore di Torino e Treviso. Dopo le esperienze in Serie A e Serie B, il nigeriano, 39enne, ha disputato la sua ultima stagione in Sicilia, nell’Altofonte.

Sul corpo del calciatore non sono state trovate lesioni esterne ed è quindi stata esclusa la morte violenta. Omolade avrebbe dovuto fare un controllo oggi in ospedale a causa di un problema alla gamba che non era riuscito a risolvere. Omolade non riusciva a camminare, quindi è salito in macchina con un amico che lo avrebbe dovuto accompagnare al Policlinico. In auto avrebbe accusato un malore e quando sono arrivati i soccorsi non c’era ormai nulla da fare. www.calcioweb.eu

