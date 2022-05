Sport, Uefa: Russia fuori da tutte le competizioni europee

La Uefa ha preso una decisione definitiva dopo la sospensione di tutte le squadre di calcio russe, nazionali e club, dalle proprie competizioni. Per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle proprie competizioni, l’associazione calcistica europea ha confermato l’esclusione di tutte le rappresentative russe. Non solo, le offerte della federazione russa di ospitare una edizione dell’Europeo tra il 2028 e il 2032 sono state dichiarate ineleggibili.

Queste le decisioni della Uefa per quanto riguarda le nazionali russe di calcio:

– La Russia non prenderà parte al Gruppo 2 della Lega B della Nations League 2022/23 e di conseguenza verrà automaticamente classificata al quarto posto, con tanto di retrocessione in Lega C con il 16° e ultimo posto.

– La nazionale femminile della Russia è stata esclusa dalla fase finale di Euro 2022 che si terrà in Inghilterra tra il 6 e il 31 luglio. Al suo posto il Portogallo, formazione eliminata dalla selezione russa ai playoff.

– Per quanto riguarda la qualificazione al Mondiale femminile del 2023, tutte le partite della Russia verranno considerate nulle. Il Gruppo E continuerà con cinque squadre.

– La Russia Under 21 non prenderà parte alle gare di qualificazione all’Europeo e tutte le partite disputate finora verranno considerate nulle.

Anche i club russi saranno soggetti alle decisioni prese da parte della Uefa:

– La Russia non avrà squadre rappresentative nella edizione 2022/23 di Champions League, Europa League, Conference League, Champions Donne e Youth League.

– Alla federcalcio russa verrà assegnato un punteggio stagionale nel ranking pari al più basso ottenuto nelle ultime cinque stagioni.

Niente Europei in Russia – Infine, l’ultima decisione riguardante il calcio e il suo contorno, riguarderà le proposte di ospitare Euro 2028 o Euro 2032. Entrambe sono state dichiarate ineleggibili dal Comitato Esecutivo della Uefa per violazione dell’articolo 16.02. sportmediaset.mediaset.it

