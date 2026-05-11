Kallas: “La Russia si infiltra nell’UE anche alla Biennale”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Kaja Kallas

La partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia è stata citata dall’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas come un esempio della penetrazione russa nell’Unione Europea e della necessità di non abbassare la guardia.

Kallas ha detto a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles che “chiaramente, i nostri avversari non dormono, vogliono aumentare la loro influenza in Europa”.

“Purtroppo – ha aggiunto – lo vediamo già nelle organizzazioni sportive, i russi vengono lasciati competere come se nulla fosse successo, e ci sono discussioni in merito. Lo abbiamo visto anche alla Biennale di Venezia sono lì come se nulla fosse successo. Quindi, lavorano costantemente e anche noi dobbiamo essere vigili”, ha concluso.ADNKRONOS

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