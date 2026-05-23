Zelensky: ‘non può esserci un progetto europeo completo senza di noi’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Volodymyr Zelensky

“Siamo attivamente impegnati in un lavoro diplomatico con i nostri partner nell’Unione Europea per avvicinare l’adesione dell’Ucraina all’Ue. L’Ucraina sta lottando per la sua vita, per la sua indipendenza e per quell’Europa che ha vissuto più a lungo in pace, che protegge le persone, la vita e la cultura, e che, grazie a questa protezione, svolge un ruolo veramente globale”.

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che “non ci può essere un progetto europeo completo senza l’Ucraina, e il posto dell’Ucraina nell’Unione Europea deve essere anch’esso completo, pieno ed eguale. È importante aprire i capitoli. È importante compiere progressi significativi nei negoziati. È importante lavorare al cento per cento per la sicurezza e per il nostro popolo”. ANSA

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