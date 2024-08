PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 14 agosto 2024

PRIGIONIERI POLITICI: IL CASO DI REINER FUELLMICH RIGUARDA TUTTI NOI

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 14 agosto 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con Seba Terribilini, si parla del caso Fuellmich.

Reiner Fuellmich, 66 anni, da circa 30 anni avvocato processuale in Germania e in California. Ha sempre difeso i consumatori e le piccole-medie imprese dalle grandi Corporations. Ha vinto importantissime cause contro Volkswagen (questione diesel) Kühne und Nagel e Deutsche Bank, per la quale lo stesso Fuellmich ha lavorato, e che definisce una delle più grandi organizzazioni criminali!

Attualmente, il noto avvocato (3 milioni di follower su X) è detenuto da 10 mesi in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Rosdorf nella Bassa Sassonia, per motivi che non hanno nulla a che vedere con le false accuse che gli vengono mosse. Fuellmich, come tanti di noi, ha soltanto avuto il coraggio di dire la verità e ora sta pagando per questo e senza alcun dubbio è un prigioniero politico!

Caso Fedora Quattrocchi

Il secondo argomento di questa puntata è il caso della geologa Fedora Quattrocchi che, dopo aver avuto diversi richiami discipinari e querele, ha sempre avuto ragione attraverso giornali, interventi parlamentari e opinione pubblica. Oggi ha dovuto ricorrere alla CEDU perché è stata licenziata.

Infine, con il dott. Leonardo Guerra, si parla della sperimentazione dell’EVC (European vaccination card).

5 Stati Ue (Grecia, Lettonia, Germania, Belgio e Portogallo) da settembre pv sperimenteranno la carta di vaccinazione Ue (nuovo nome del passaporto vaccinale), progetto antecedente al Covid. A tutti gli effetti, si prevede un ritorno al 2020, alla narrazione pandemica con cui ci hanno imposto di tutto e di più, cominciando dalle false e stupide raccomandazioni alle coercizioni, restrizioni, vessazioni, lookdown, tamponi, mascherine e punturine velenose che hanno già ucciso e reso gravemente invalide milioni e milioni di individui.

