Segue anziana in ascensore e la rapina: marocchino arrestato a Milano

Ha seguito un’anziana fin dentro il suo condominio, l’ha sorpresa alle spalle all’interno dell’ascensore e, dopo averla strattonata con violenza, le ha strappato la catenina d’oro dal collo prima di fuggire. La fuga di un marocchino di 48 anni, pregiudicato, è terminata giovedì 21 maggio, quando gli agenti della polizia di Stato lo hanno bloccato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di rapina aggravata.

L’agguato nell’androne dopo la spesa

I fatti risalgono alla tarda mattinata di domenica 17 maggio. La vittima, una donna italiana di 76 anni, stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. Intorno alle ore 11, mentre era intenta a caricare i sacchetti all’interno dell’ascensore del suo palazzo in via Zucca, a Rho, è stata aggredita dal malvivente. Sotto choc ma lucida, l’anziana si è presentata il giorno stesso presso il commissariato Rho-Pero per sporgere denuncia, dando il via immediato alle indagini dei poliziotti.

Incastrato dagli occhi elettronici e scovato a Milano

I poliziotti hanno subito acquisito e analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nello stabile. I video hanno immortalato nitidamente la dinamica: il quarantottenne è entrato nel condominio accodandosi alla vittima, l’ha seguita fino alla cabina dell’ascensore e lì l’ha aggredita per rubarle il gioiello, dileguandosi subito dopo.

La caccia all’uomo si è conclusa a Milano. Grazie alle attività investigative, gli agenti sono riusciti a localizzare il sospettato all’interno di un appartamento in zona piazza Selinunte, nel quartiere San Siro. Durante la perquisizione nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche gli indumenti esatti che il malvivente indossava al momento del colpo.

Il trasferimento a San Vittore

Per il quarantottenne sono scattate le manette. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di San Vittore, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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