Biennale, aperto padiglione russo: ira della UE

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Padiglione russo alla Biennale

Aperto oggi, con ingresso su invito, il Padiglione russo alla Biennale d’arte di Venezia

Performance musicali con suoni ancestrali e tanti fiori accolgono nel padiglione della discordia.Â Al piano superiore il grande albero dell’evento “The Tree is Rooted in the Sky” (L’albero Ã¨ radicato nel cielo) al centro della stanza e installazioni video con il paesaggio sonoro della Buriazia fra la neve, i cavalli, le montagne.

Tutti i sensi sono coinvolti, anche l’olfatto con il profumo dei fiori che si diffonde nelle stanzeL’opening ufficiale su invito Ã¨ previsto domani alle 17.00. La registrazione delle performance proseguirÃ  fino all’8 maggio.
Poi il padiglione verrÃ  chiuso per tutta la durata della Biennale arte, fino al 22 novembre, e la performance potrÃ  essere vista dal pubblico dall’esterno, su maxi schermi.

Ue: ‘condanniamo la decisione della Biennale’

“Posso confermare che abbiamo inviato una seconda lettera alla Biennale sulla base di ulteriori prove.Â E ritengo importante concentrarci sul messaggio principale: sono stata molto chiara nel condannare con forza la decisione della Biennale di consentire alla Russia di partecipare alla mostra d’arte. La Biennale apre sabato. Ironia della sorte, sabato Ã¨ la Giornata dell’Europa. E la Giornata dell’Europa dovrebbe essere un giorno per celebrare la pace, non un’occasione per la Russia di mettersi in mostra alla Biennale”.

Lo ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea Henna Virkkunen in un punto stampa a Bruxelles.
ANSA

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