Silvia Salis alla messa in ricordo di Don Gallo: “Lo avrei voluto come guida”

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Silvia Salis alla messa in ricordo di Don Gallo

La sindaca di Genova Silvia Salis ha partecipato in piazza Don Gallo alla messa celebrata da don Luigi Ciotti nel tredicesimo anniversario della scomparsa del sacerdote.

“Uno dei miei grandi rammarichi è non poter vivere questa esperienza da sindaca con don Gallo – ha dichiarato Salis – Sarebbe stato importante averlo a fianco come guida in questa città, a darci consigli, a parlarci. Ma anche se non potrò avere questo privilegio, mi sento onorata di poter rivivere i suoi messaggi e i suoi gesti attraverso la sua comunità, attraverso chi lo ha conosciuto e chi ha vissuto con lui”.

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La celebrazione ha segnato anche l’avvio del progetto culturale “Dimmi chi escludi”, organizzato dalla comunità di San Benedetto al Porto per ricordare il suo fondatore, che culminerà sabato 30 maggio con il concerto in piazza Matteotti a partire dalle 16.

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