Genova, spaccia crack in piazza: arrestato gabonese già espulso

GENOVA – La polizia locale ha arrestato un cittadino di nazionalità gabonese di 46 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026 nell’area compresa tra via Gramsci e piazza della Commenda, in seguito a un’attività di osservazione svolta da personale in abiti civili.

Gli operatori hanno notato il soggetto nascondere diversi involucri contenenti sostanza stupefacente all’interno dell’intercapedine di un muro in salita Famagosta, per poi tornare nella zona di piazza della Commenda in attesa di acquirenti.

Nel corso del servizio è stata documentata una cessione di sostanza stupefacente a un soggetto successivamente fermato e trovato in possesso di una dose di crack. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccando il presunto spacciatore e recuperando altre 15 dosi della medesima sostanza, nascoste nel nascondiglio utilizzato dall’uomo.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il soggetto aveva utilizzato nel tempo numerosi alias ed era gravato da precedenti specifici e da diversi provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale mai ottemperati. Il 46enne è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

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