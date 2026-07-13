Von der Leyen annuncia Pass digitale obbligatorio per connettersi ai social

Von der Leyen: «La questione non è più sapere se i nostri figli sono confrontati a rischi online, ma cosa possiamo fare affinché i nostri figli inizino la loro vita digitale in modo più sicuro. La nostra applicazione di verifica dell’età è uno degli strumenti.» (BFM TV)

Il commento di Florian Philippot, presidente dek partito ‘Les Patriotes’

Ecco fatto!

Come annunciato, Ursula Von der Leyen ha appena comunicato che il Pass digitale sarà obbligatorio in tutta l’UE per connettersi ai social network, con identità digitale europea!

Macron era lì solo per preparare il terreno con la sua legge!

Questa dittatura deve essere smantellata al più presto!

Libertà e Frexit.