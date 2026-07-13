Bergamo, ragazza rapinata sul bus: arrestato marocchino

Bergamo. A bordo di un autobus avrebbe strattonato una ragazza per sottrarle la borsa e il cellulare. Poi, una volta sceso alla fermata, è stato inseguito da una pattuglia della polizia locale: in forte stato di agitazione, per bloccarlo e metterlo in sicurezza si è reso necessario l’intervento di sei agenti.

Nella tarda mattinata di venerdì 10 luglio la polizia locale di Bergamo ha arrestato in flagranza di reato Z.H., cittadino marocchino classe 1992, ritenuto responsabile di rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali.

L’intervento tra via Zambonate e largo Cinque Vie, in corrispondenza di una fermata dell’autobus, dove una pattuglia del Pronto Intervento che passava in zona ha notato un acceso diverbio tra un uomo e una giovane di 19 anni residente in città: pochi minuti prima l’uomo le aveva rubato borsa e cellulare a bordo di un bus Atb.

Durante le operazioni di identificazione, complicate dalla sua violenta reazione, il 34enne ha opposto forte resistenza nei confronti degli operatori, dando origine a una colluttazione nel corso della quale uno degli agenti intervenuti ha riportato delle lesioni. Il comportamento aggressivo è proseguito anche durante l’accompagnamento al comando.

La perquisizione personale ha consentito di recuperare il cellulare sottratto, che è stato immediatamente restituito alla proprietaria. Gli agenti hanno inoltre sequestrato una modica quantità di hashish, circa 0,3 grammi, e una compressa di Lyrica 300, farmaco soggetto a prescrizione medica. Per questo motivo l’uomo è stato segnalato al prefetto, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La giovane vittima è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso e ha presentato denuncia. Dell’arresto è stata informata l’autorità giudiziaria, che ha disposto il trasferimento dell’uomo in carcere.

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