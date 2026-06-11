La protezione dei bambini è una scusa, la sorveglianza è il vero obiettivo

The vigilant Fox scrive su X: “I funzionari del governo britannico stanno redigendo una legge che metterebbe in prigione i dirigenti tecnologici per un massimo di CINQUE ANNI se rifiutassero di costruire scanner che ispezionano OGNI foto, video e messaggio sul tuo telefono. Pensaci su.

La scusa è quella mantenere i bambini “al sicuro”, ma sotto la superficie, questo ha tutte le caratteristiche di una copertura per ampliare la sorveglianza. La proposta costringerebbe Apple, Google e altri giganti della tecnologia a rendere impossibile per un bambino inviare, ricevere, visualizzare o condividere anche una sola immagine nuda, con i dirigenti che si rifiutano di affrontare fino a cinque anni di prigione.

I bambini sono una scusa; la sorveglianza è il vero obiettivo.

La nuova tecnologia per realizzare questo si chiama “scansione lato client”. Guarda il video in fondo all’articolo per vedere come funziona. Questa minaccia di incarcerare i CEO di Big Tech sembra un po’ una farsa perché, diciamocelo, governo e Big Tech sono migliori amici.

La minaccia del carcere dà semplicemente a Big Tech una scusa per dire: “Beh, dobbiamo conformarci. Non abbiamo scelta”

Nel frattempo, Microsoft e Apple stesse sarebbero tra le aziende che hanno contribuito a sviluppare la tecnologia dietro la scansione lato client.

È un grande club, e noi non ne facciamo parte.