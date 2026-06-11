La protezione dei bambini è una scusa, la sorveglianza è il vero obiettivo

The vigilant Fox scrive su X: “I funzionari del governo britannico stanno redigendo una legge che metterebbe in prigione i dirigenti tecnologici per un massimo di CINQUE ANNI se rifiutassero di costruire scanner che ispezionano OGNI foto, video e messaggio sul tuo telefono. Pensaci su.
La scusa è quella mantenere i bambini “al sicuro”, ma sotto la superficie, questo ha tutte le caratteristiche di una copertura per ampliare la sorveglianza. La proposta costringerebbe Apple, Google e altri giganti della tecnologia a rendere impossibile per un bambino inviare, ricevere, visualizzare o condividere anche una sola immagine nuda, con i dirigenti che si rifiutano di affrontare fino a cinque anni di prigione.
I bambini sono una scusa; la sorveglianza è il vero obiettivo.
La nuova tecnologia per realizzare questo si chiama “scansione lato client”. Guarda il video in fondo all’articolo per vedere come funziona. Questa minaccia di incarcerare i CEO di Big Tech sembra un po’ una farsa perché, diciamocelo, governo e Big Tech sono migliori amici.
La minaccia del carcere dà semplicemente a Big Tech una scusa per dire: “Beh, dobbiamo conformarci. Non abbiamo scelta”
Nel frattempo, Microsoft e Apple stesse sarebbero tra le aziende che hanno contribuito a sviluppare la tecnologia dietro la scansione lato client.
È un grande club, e noi non ne facciamo parte.
REPORT: UK government officials are now drafting a law that would jail tech executives for up to FIVE YEARS if they refuse to build scanners that inspect EVERY photo, video, and message on your phone.
Think about that.
The claim is keeping children “safe.” But beneath the… pic.twitter.com/4L3kdypymO
— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 10, 2026