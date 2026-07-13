Reggio Emilia, anziano rapinato fuori dall’ospedale: arrestato egiziano

Era appena uscito dall’ospedale quando è stato avvicinato da un uomo, che gli ha strappato dal collo una collana d’oro per poi darsi alla fuga assieme a un complice

La vittima, un anziano, era assieme alla moglie e al figlio; secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, la famiglia sarebbe stata presa di mira dai due rapinatori prima di entrare in azione. Dopo una fuga durata circa quattro ore, uno dei due, 27enne egiziano, è stato rintracciato e sottoposto a fermo; il complice invece risulta ancora in fuga.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13 di venerdì 10 luglio. La vittima, suo figlio e la moglie, usciti da poco dall’arcispedale Santa Maria Nuova, si stavano incamminando verso la loro autovettura parcheggiata nei pressi della farmacia dell’ospedale. Non avevano notato i due presunti autori della rapina, che si aggiravano “con fare sospetto” attorno a loro, riferisce la polizia. Un’azione quindi che assume un obiettivo “selezionato e preso di mira”. Come si vede nelle immagini della videosorveglianza, i due si avvicinano alla famiglia con un pretesto, allo scopo di distrarli e “cogliere il momento opportuno per colpire”.

A quel punto uno dei due, che stava spingendo la bicicletta a mano, si mette in mezzo all’anziano e a suo figlio, in modo da sbarrare loro la strada e farli rallentare, scambiando con loro qualche parola. Il complice tenta di approfittarne, provando a strappare la collana d’oro all’anziano, che tuttavia così come il figlio oppone resistenza.

I due rapinatori non demordono e tornano all’attacco, questa volta “strattonando e scalciando” l’anziano, il figlio di quest’ultimo e anche un passante che, assistendo alla scena, è intervenuto per provare a fermarli. I rapinatori tuttavia riescono nel loro intento e, una volta presa la collana, fuggono a piedi.

Sul posto sono subito intervenute le volanti e la squadra mobile della polizia di Stato. Raccolti i primi elementi sulla dinamica e sulla descrizione dei criminali, gli agenti si sono messi sulle tracce dei due rapinatori. La svolta, si legge nella nota inoltrata ieri dalla polizia assieme al video di sorveglianza, è arrivata alle 17 circa: una pattuglia ha notato, in piazza del Tricolore, un soggetto perfettamente corrispondente ad uno dei ricercati, attorno al quale le ricerche nel frattempo si erano già ristrette.

Trattasi di un soggetto di 27 anni e di origine egiziana, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e richiedente asilo. Lo stesso 27enne è stato quindi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e accompagnato presso il carcere di Reggio, con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso, mentre proseguono le indagini della polizia di Stato al fine di poter identificare il complice.

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