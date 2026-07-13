Sea Watch traghetta 50 migranti nel porto di Marina di Carrara

E’ entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la nave ong tedesca Sea Watch 5 con a bordo 50 migranti

La nave ha attraccato in banchina pochi minuti dopo le 19 di ieri, concludendo un viaggio durato alcuni giorni di navigazione a seguito dell’operazione di soccorso nel Mediterraneo meridionale. Complessivamente il conto degli attracchi di navi ong nello scalo apuano, compreso quello di oggi, sale a 23 sbarchi, a partire dal primo avvenuto lo scorso 30 gennaio 2023.

Con le 50 persone arrivate ieri, complessivamente sono 2493 i migranti sbarcati a Marina di Carrara. Per la Sea Watch 5 è invece la quarta volta al porto apuano: l’ultimo sbarco della ong tedesca risaliva al 29 giugno 2025.

Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla prefettura di Massa-Carrara. I migranti, una volta sbarcati, saranno accompagnati al padiglione C del vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento, per poi partire verso le strutture di accoglienza scelte. ANSA