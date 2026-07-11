Migranti: 72 sbarcati a Pozzallo, diversi casi di scabbia

A poche ore dallo sbarco di 46 persone a Pozzallo, la motovedetta Cp 325 ha ripreso il mare e ha tratto in salvo altri 26 migranti, trasbordati da un barchino in precarie condizioni a circa 35 miglia dalle coste siciliane. Il gruppo, composto in prevalenza da cittadini del Bangladesh e da sei egiziani, comprende anche 8 minori e sarebbe partito dalle coste libiche due giorni fa.

Come già avvenuto per lo sbarco della mattinata, i migranti sono stati sottoposti a un primo controllo sanitario e trasferiti all’hotspot, dove Fondazione Migrantes e Protezione civile si occupano dell’accoglienza. Diversi i casi di scabbia rilevati.

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, dichiara: “Ancora una volta soli, senza alcun sostegno concreto”, sottolineando come l’organizzazione gravi interamente sulle spalle del Comune, comprese le figure di assistenti sociali imposte dalle nuove norme europee e a totale carico economico dell’ente.

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