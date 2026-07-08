Nave Open Arms traghetta 85 migranti nel porto di Savona

Nella serata del 6 luglio 2026 si sono concluse le operazioni di sbarco della nave ONG “Open Arms” approdata al porto di Savona nel tardo pomeriggio del 5 luglio ed avente a bordo 85 migranti provenienti dalla rotta mediterranea, di nazionalità egiziana, somala e bangladese, di cui 23 minorenni non accompagnati.

Le predette operazioni, comprensive di screening sanitari e di vulnerabilità dei migranti nonché dei controlli di polizia, si sono svolte, con il coordinamento della locale Prefettura, secondo le nuove regole procedurali introdotte dal Patto Europeo per la migrazione e l’asilo entrato in vigore lo scorso 12 giugno.

Al termine degli accurati accertamenti prescritti dalla vigente normativa eurounitaria, la maggior parte dei migranti è stata trasferita in centri di accoglienza ubicati in Piemonte e nelle altre province liguri; anche i minori non accompagnati sono stati assegnati per la stragrande maggioranza a centri dedicati fuori Regione. In totale, sono rimasti presso i centri di accoglienza straordinaria situati in questa provincia 14 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, di cui 3 minorenni.

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