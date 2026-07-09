Migranti, 253 sbarcati a Lampedusa

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LAMPEDUSA – Ci sono stati sette sbarchi, con un totale di 253 migranti, nelle ultime ore, a Lampedusa

A soccorrere i gruppi, composti da un minimo di 10 ad un massimo di 63 persone, sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Sei dei 7 barconi e gommoni sono partiti da Zuara, Zauia e Garabulli in Libia, soltanto uno da Mahdia in Tunisia.

A bordo dei natanti, bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi, siriani, pakistani, somali, nigeriani, tunisini e palestinesi. Tutti, fra cui donne e minori, sono stati portati, dopo il primo triage sanitario fatto direttamente su molo Papa Francesco, all’hotspot che era stato completamente svuotato. ANSA

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