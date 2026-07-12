Catania, ragazzo preso per il collo e rapinato: arrestato straniero

CATANIA – La polizia ha arrestato uno straniero di 23 anni che ha rubato il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito

L’intervento della pattuglia è scattato dopo aver notato due ragazzi inseguire il 23enne che, in mano, teneva saldamente un cellulare. Intuendo che fosse successo qualcosa, i poliziotti hanno raggiunto il giovane, bloccandolo in modo da identificarlo. L’uomo era riuscito a rubare lo smartphone ad un coetaneo, dopo averlo afferrato per il collo e scaraventato a terra.

La vittima si trovava in via Luigi Rizzo, in compagnia di un amico che, dopo il gesto violento, ha provato ad inseguire il rapinatore per le vie affollate del centro, senza, però, riuscirci. Il 23enne, infatti, ha provato a mescolarsi tra la folla, ma è stato subito dopo intercettato e fermato dai poliziotti.

Il rapinatore ha provato a disfarsi del cellulare, lanciandolo sotto un’auto. L’atto non è sfuggito all’attenzione dei poliziotti che, dopo aver scongiurato ogni tentativo di fuga, hanno recuperato il dispositivo, restituendolo al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato per rapina ed è stato rinchiuso in carcere.

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