Modena, ubriaco manda in frantumi vetrata della stazione: straniero denunciato

Nella prima serata di martedì, il piazzale antistante la stazione ferroviaria di Modena è stato teatro di un episodio concitato che ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Un 47enne di origini straniere, in evidente stato di alterazione psicofisica causato dall’abuso di bevande alcoliche, ha iniziato a importunare pesantemente le persone in transito nella zona.

La situazione è degenerata nel giro di poco tempo quando l’uomo ha sfogato la propria aggressività contro le infrastrutture dello scalo ferroviario, arrivando a mandare in frantumi una delle ampie vetrate della stazione. Attivati dalla Centrale Operativa, i militari sono giunti tempestivamente sul posto, affiancati dal personale della Polizia Locale e dai sanitari del 118.

Dopo aver garantito le prime cure mediche all’esagitato, i militari lo hanno condotto presso gli uffici del Comando per procedere con gli accertamenti di rito. Il 47enne dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato, essendo stato commesso su beni esposti alla pubblica fede e destinati a un pubblico servizio, oltre a subire una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta.

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