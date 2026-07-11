Bassano, trovato con 683 kg di hashish: arrestato marocchino

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato un 44enne cittadino marocchino trovato con 683 chili di hashish

L’operazione è nata dopo che i militari, sulla base di una segnalazione che indicava movimenti sospetti di un uomo con un furgone in un garage nei pressi della stazione ferroviaria bassanese, hanno incrociato il mezzo decidendo di seguirlo per poi fermarlo dopo 12 chilometri, all’altezza dell’uscita autostradale di Colceresa (Vicenza).

Il conducente è apparso nervoso e pertanto i carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo trovando una borsa di grandi dimensioni dentro la quale c’erano tre panetti di droga.

Un più approfondito controllo del mezzo ha portato poi a scoprire complessivamente 230 panetti da 100 grammi ciascuno. E’ seguita una perquisizione nel garage dell’indagato dove sono stati trovati stoccati, alla rinfusa a terra, ulteriori panetti di hashish, per un peso complessivo di 660 chili. Il 44enne è così stato arrestato e il tribunale ha convalidato l’arresto, confermando a carico dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. (ANSA).