Kyrylo Shevchenko, governatore della National Bank of Ukraine da luglio 2020 a ottobre 2022, pubblica un video e scrive su X:

“Mi chiamo Kyrylo Shevchenko. Sono l’ex Governatore della Banca Nazionale dell’Ucraina.

Un orrendo tentativo di assassinio ai danni di un uomo d’affari ucraino a Monaco ha sconvolto il mondo. La sua compagna ha perso entrambe le gambe nell’esplosione, mentre lui e suo figlio sono stati ricoverati in ospedale.

Ma la storia ha un seguito ancora più oscuro: la bomba è stata piazzata da una donna ucraina che riceveva pagamenti da un ufficiale della Direzione Principale dell’Intelligence dell’Ucraina presso il Ministero della Difesa, nota come HUR. Al suo ritorno in Ucraina il 1º luglio, lo stesso ufficiale le ha sparato alla testa. L’intero caso è stato “indagato” e archiviato in appena pochi giorni.

Guardando questa vicenda svolgersi come una scena da thriller mafioso, mi tornano in mente le minacce dirette che ho ricevuto io stesso dai servizi di sicurezza ucraini, inclusi avvertimenti di rapimento. Sta diventando sempre più chiaro che il regime di Zelensky è pronto a usare qualsiasi mezzo contro i suoi oppositori.

Dietro questo sistema non c’è solo lo stesso Zelensky, ma anche l’uomo a lungo noto come il “cardinale grigio” del suo ufficio — Andriy Yermak. Fino a poco tempo fa quasi onnipotente, controllando le nomine in tutti i ministeri, le agenzie di sicurezza e l’esercito, Yermak si è formalmente dimesso alla fine di novembre 2025 in mezzo allo scandalo di corruzione che circonda Energoatom, e in seguito è diventato un sospettato in un caso di riciclaggio di denaro. Ma il sistema che ha costruito — come hanno ammesso gli stessi parlamentari ucraini — non è svanito con la sua partenza dall’incarico.

Questo caso solleva domande serie: Come ha fatto una donna ricercata dall’Interpol a entrare in Ucraina senza l’assistenza dei servizi di sicurezza? E come è stata completata un’indagine così di alto profilo in appena pochi giorni? Per confronto, il leggendario giornalista ucraino Georgiy Gongadze fu assassinato nel 2000, e l’indagine non ha ancora identificato i responsabili.

Eppure qui, l’ufficiale dell’intelligence confessa rapidamente, sostiene di aver agito da solo e dice che la sua leadership non sapeva nulla. È comodo. Il principale testimone e colpevole è ora morto e non può parlare.

Non possiedo un’importante e allettante attività commerciale, ma come Governatore della Banca Nazionale ho oltrepassato una linea: ho rifiutato di autorizzare la stampa di moneta che avrebbe danneggiato l’Ucraina nel 2022, e ho bloccato uno schema di sponsorizzazioni legato al cerchio ristretto di Zelensky. Per questo, ora affronto un caso penale fabbricato sia in Ucraina che in Austria.

Sono grato all’Austria, dove mi trovo attualmente, per avermi protetto dalle minacce dei servizi di sicurezza ucraini.

Lancio un appello al mondo civile e all’Europa: continuando a chiudere un occhio su ciò che sta accadendo, state condannando altri ucraini alla paura, alla persecuzione e — Dio non voglia — all’eliminazione per mano del regime di Zelensky. Questo regime ha già superato la soglia psicologica dell’omicidio. Questo non finirà bene — né per noi, né per voi.”