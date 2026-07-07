Modena, ‘perlustravano’ negozi più adatti ai furti: foglio di via per due bulgare

Hanno perlustrato con fare sospetto due centri commerciali e la polizia le ha bloccate

Due cittadine bulgare di 37 e 40 anni, residenti in provincia di Cremona. con precedenti penali, provenienti dalla provincia di Cremona, sono state fermate dalla polizia di Stato di Modena dopo aver effettuato sopralluoghi sospetti in due noti centri commerciali cittadini.

Le donne dopo essersi aggirate tra i negozi con modalità verosimilmente compatibili a una attività di monitoraggio finalizzata a valutare l’eventuale possibilità di commettere furti, si sono portate presso la fermata del trasporto pubblico, per poi raggiungere la stazione ferroviaria a bordo di un autobus di linea. Lì, sono state fermate dagli agenti in borghese, che non le avevano mai perse di vista, e sottoposte a controllo di polizia.

A seguito dell’identificazione e dell’assenza di giustificazioni valide per la loro presenza, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio, vietando loro di tornare nel comune per quattro anni.

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