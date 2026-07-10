Viareggio, corre nudo in centro: marocchino già espulso portato al Cpr

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Un cittadino marocchino di 25 anni è stato accompagnato giovedì 9 luglio al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Roma dalla Polizia di Stato della Questura di Lucca, al termine di un intervento iniziato la sera precedente nel centro cittadino.

L’allarme è scattato intorno alle ore 21.20 dell’8 luglio, quando alla sala operativa sono giunte numerose segnalazioni relative a un uomo che, completamente nudo, correva lungo via Mazzini in direzione della Passeggiata di Viareggio. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio. Gli agenti sono riusciti a fermare il giovane che, secondo quanto riferito dalla Polizia, si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, e avrebbe opposto resistenza durante le operazioni di contenimento.

È stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 che, dopo aver sedato il 25enne, lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia. L’uomo è stato dimesso nel pomeriggio del giorno successivo.

Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia hanno permesso di verificare che il giovane era irregolare sul territorio nazionale ed era già destinatario di precedenti provvedimenti di espulsione. Per questo è stato denunciato con le accuse di atti osceni, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della normativa in materia di immigrazione. Successivamente è stato affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura, che ha completato l’istruttoria per il nuovo provvedimento di allontanamento.

Il Prefetto ha emesso un decreto di espulsione, mentre il Questore di Lucca ha disposto il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Roma, non essendo stato possibile procedere all’immediato rimpatrio in quanto il 25enne era privo di documenti di identificazione. Dopo la convalida del provvedimento da parte del giudice di pace competente, il cittadino straniero resterà nel Cpr in attesa del completamento delle procedure necessarie per il rimpatrio nel Paese d’origine.

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