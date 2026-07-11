Zelensky, nuovo comando speciale per colpire a lungo raggio in Russia

ZELENSKY RIFORMA LE FORZE ARMATE

Il presidente Zelensky ha annunciato la creazione, all’interno delle forze armate ucraine, di un comando speciale il cui compito sarà quello di colpire a lungo raggio sulla Russia. “Oggi ho firmato un decreto per la creazione, all’interno delle forze armate, di un comando speciale: un comando per l’impatto a lungo raggio, in pratica, globale, sulla Russia per questa guerra”, ha dichiarato il capo dello Stato in un video messaggio serale, sottolineando che questo comando deve concentrare tutte le risorse disponibili per ridurre ulteriormente il potenziale militare russo.

Zelensky non ha rivelato il nome del comandante della nuova struttura, ma ha notato che questa persona “sarà forte e, ovviamente, estremamente esperta”.

Nello stesso tempo, il presidente ucraino ha firmato un decreto per la creazione delle Forze Unite di Reazione Rapida. Il generale di brigata, eroe dell’Ucraina, Dmytro Voloshin, comandante della 8a brigata delle forze speciali, ne è stato nominato comandante. “Il generale di brigata Voloshin è in grado di garantire un ulteriore sviluppo del potenziale delle forze armate ucraine in questa direzione”, ha affermato Zelensky.

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