Sardegna, bambino di 9 anni morto per arresto cardiaco in un resort

ImolaOggiCRONACA, News 2026

ambulanza

Tragedia stamani a Santa Teresa di Gallura (Sassari). Un bimbo di 9 anni, norvegese, in vacanza nell’isola con la famiglia, è morto improvvisamente intorno alle 11 all’interno del resort Valle dell’Erica, dove soggiornava insieme alla famiglia. Immediatamente soccorso dal personale del 118 purtroppo invano.

Il piccolo turista norvegese ha avuto un arresto cardiaco proprio quando vicino a lui c’era il medico della struttura che ha subito iniziato le manovre per rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza e l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare per salvare il piccolo turista che era venuto in Sardegna per passare le vacanze.
ADNKRONOS

Share

Articoli correlati

aereo della Emirates

Paura su volo Emirates: pilota si sente male, atterraggio d’emergenza

mare

Otranto, papà si getta in mare per salvare i figli gemelli e poi muore

ambulanza

Malore improvviso, morta soldatessa di 23 anni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *