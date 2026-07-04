Otranto, papà si getta in mare per salvare i figli gemelli e poi muore

Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni. Ma lo sforzo gli è costato la vita

Dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne residente nel Leccese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli. È accaduto nella mattina di sabato 4 luglio.

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si sarebbe consumata intorno alle 11.30 quando, nonostante forti raffiche di vento, molti bagnanti hanno cercato refrigerio in mare. Tra loro, anche i due bimbi, presto trascinati dalla corrente lontano dalla riva. A quel punto, richiamato dalle grida d’aiuto, il 54enne si è gettato in acqua, raggiungendo i suoi gemelli tra le

Malore fatale

Cagnazzo è riuscito a trarre in salvo i figli, ma lo sforzo immane gli è stato fatale. Tornato sulla spiaggia si è infatti sentito male ed è crollato a terra. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione operati prima dai bagnanti e poi dai soccorritori, giunti in tutta fretta sul luogo della tragedia

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