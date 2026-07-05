Paura su volo Emirates: pilota si sente male, atterraggio d’emergenza

ImolaOggiCRONACA, News 2026

aereo della Emirates

Un aereo della Emirates ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto del Cairo per salvare la vita del suo pilota italiano, che si è improvvisamente sentito male durante il volo tra Dubai e Londra. Il pilota è stato evacuato dall’aereo e trasportato in ospedale. Lo si apprende da fonti dell’aeroporto.

La torre di controllo ha ricevuto una notifica dal volo Emirates EK1, in rotta dall’aeroporto internazionale di Dubai all’aeroporto di Londra Heathrow, che richiedeva l’autorizzazione per un atterraggio di emergenza a causa del malore del pilota italiano.

All’aereo è stata concessa la priorità di atterraggio e, una volta fermato, un medico è salito a bordo e ha visitato l’uomo. Al pilota è stata diagnosticata una pancreatite acuta ed è stato raccomandato il ricovero immediato in un ospedale vicino all’aeroporto. Il volo è stato cancellato e si sta cercando un pilota sostitutivo per l’Airbus A380. ANSA

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