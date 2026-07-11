Le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 11 luglio 2026

LE CIVILTÀ NON MUOIONO PER OMICIDIO, MA PER SUICIDIO

Come morire senza reagire.

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 11 luglio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia sono Cosimo Massaro e Gabriele Sannino, due scrittori che, quando non anticipano gli avvenimenti, li colgono prima di altri e cercano di comunicarli ai lettori.

Il 30% della popolazione italiana è manipolata dalla propaganda politica e mediatica, colonna portante del regime totalitario.

Il 15% è critica è reattiva, ma in modalità errata.

Il restante 55% della popolazione segue la corrente e, come una banderuola, va dove la porta il vento.

Così siamo sempre più vittime della tirannia.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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