Lido Tre Archi contro il campo rom: “Furti, minacce, escrementi, spaccio. Non ne possiamo più”

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Lido Tre Archi rom

“Furti, minacce, escrementi, spaccio. Non ne possiamo più, abbiamo finito la pazienza e lo spirito di sopportazione”

Fermo, 5 luglio 2026 – Fabio Castori per www.ilrestodelcarlino.it –  Residenti sul piede di guerra a Lido Tre Archi per il campo nomadi che si è insediato nella piazza principale del quartiere, portando scompiglio e disagi ad un quartiere che ha già diverse problematiche legate alla sicurezza e alla convivenza delle varie etnie. “La premessa – spiega uno dei residenti – è che non siamo né razzisti né xenofobi. Rifiutiamo qualsiasi tipo di etichetta e vogliamo soltanto che il Comune si occupi delle nostre problematiche. Non ce l’abbiamo con l’insediamento del campo nomadi in quanto rom, ma perché si comportano in modo incivile e la loro presenza mette rischio la nostra incolumità”.

In effetti Lido Tre Archi rappresenta il quartiere più multietnico di tutte le Marche e molti dei residenti hanno mogli o mariti stranieri: a parte qualche clan di nordafricani, c’è perfetta integrazione. Il nodo è nella gestione del campo nomadi, o meglio dei campi nomadi, visto che nel quartiere costiero ce ne sono tre: “Urinano e defecano, dove capita, spesso anche nella piazza principale. Si mettono dietro un cespuglio e fanno i loro bisogni. E’ inconcepibile”. Dai racconti dei residenti emerge che i camper dove alloggiano non sono sufficienti per accogliere tutti i rom e, a volte, devono accontentarsi di alloggi o dormitori di fortuna: “Spesso i più giovani ce li ritroviamo negli androni dei palazzi e nei corridoi, dove fanno anche i loro bisogni. Se provi a rimproverarli ti minacciano di morte o addirittura tirano fuori i coltelli. Qui perlopiù siamo anziani e persone fragili, non siamo in grado di difenderci da soli e c’è bisogno che il Comune lo faccia per noi, sgomberando i campi nomadi”.

C’è chi solleva anche il problema di una sorta di complicità con la microcriminalità locale: “li abbiamo visti confabulare con chi gestisce lo spaccio di droga e più di una volta scambiarsi qualcosa. Per non parlare dei furti in aumento, soprattutto in spiaggia”.

I residenti puntano poi il dito contro l’assessore alla sicurezza e la polizia municipale responsabili, a loro avviso, della situazione di degrado: “Abbiamo inviato tre lettere via pec al vicesindaco, che per alcuni mesi è stato sindaco e che è anche assessore alla sicurezza e alla polizia municipale, ma non abbiamo mai ricevuto risposta, né si è mai degnato di venire a parlarci. Praticamente ci ignora e evidentemente non considera questa problematica degna di considerazione. Però quando si è trattato di venire a chiedere voti si è fatto vedere, eccome”.

Un’anziana è disperata perché telefona alla polizia municipale ma viene ignorata: “Non mi rispondono più, forse riconoscono il numero. Non so più che pensare. Polizia di Stato e carabinieri passano spesso ma mi hanno detto che loro possono solo effettuare controlli e l’eventuale sgombero del campo nomadi spetta al Comune, l’onere è della polizia municipale”. In poche parole i residenti si sentono abbandonati e percepiscono una sorta di menefreghismo, come se non ci fosse la volontà di risolvere il problema.

Share

Articoli correlati

maranza colosseo

Blitz “anti-maranza” al Colosseo: 10 persone arrestate, 9 denunciate

In piedi sopra un vaporetto, bravata nel centro di Venezia

In piedi sopra un vaporetto, bravata nel centro di Venezia

maranza al Colosseo

Roma, la folle notte dei maranza al Colosseo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *