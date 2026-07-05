Ivrea, tenta di dare fuoco alla compagna: arrestato moldavo

Un amico è riuscito a trattenere il braccio dell’aggressore prima che potesse azionare l’accendino

Ha tentato di dare fuoco alla compagna dopo una lite. Attimi di paura a San Bernardo, piccola frazione di Ivrea, la scorsa notte.

L’episodio all’interno dell’abitazione della coppia: l’uomo, quarantasettenne moldavo, in un forte stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, ha prima litigato con la donna, poi ha preso una tanica di gasolio e l’ha cosparsa nel tentativo di darle fuoco.

L’arresto

A salvarla un amico della coppia, presente in quel momento in casa. L’uomo si è frapposto tra i due ed è riuscito a trattenere il braccio dell’aggressore prima che potesse azionare l’accendino salvandole così la vita. È stata la donna a chiamare i carabinieri mentre l’amico continuata a tenere fermo il compagno. L’uomo è così stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere a Ivrea.

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