Bici da corsa rubate a Cuneo, ritrovate in un campo sinti a Torino

Bici rubate a Cuneo in concomitanza con la nota gara ciclistica, la Granfondo La Fausto Coppi, gli agenti di polizia delle volanti dell’UPGSP le hanno ritrovate a inizio luglio all’interno di un campo sinti di corso Unione Sovietica, nel quartiere Mirafiori di Torino. Non bici da tutti i giorni ma importanti bici da corsa, cinque in tutto che insieme arrivano a un valore di 30mila euro.

Il furto era avvenuto a Cuneo, nei giorni della Granfondo alla fine di giugno 2026. Cinque bici da corsa appartenenti a corridori professionisti, svanite nel nulla. Grazie però a un geolocalizzatore, il segnale era tornato a illuminare la zona di Mirafiori a Torino, facendo scattare nell’immediato l’allerta da parte della Questura di Cuneo ai colleghi torinesi. Così hanno avuto inizio ampi giri di perlustrazione e osservazione da parte della polizia, fin quando gli agenti dell’UPGSP hanno notato un uomo a bordo di una sospetta bici da corsa addentrarsi nel campo sinti di corso Unione Sovietica.

Il solo incrocio con la volante ha dato il via alla fuga da parte dell’uomo che, nell’allontanarsi, ha abbandonato la bici da corsa. A fronte dell’accaduto è stata l’ispezione dell’intera area di corso Unione Sovietica, campo all’interno del quale, dietro alcune roulotte, sono state ritrovate altre quattro bici da corsa, precedentemente derubate. I mezzi, sequestrati, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

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