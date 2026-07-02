Roma, ambulante abusivo bengalese rifiuta controllo e picchia agente

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, martedì 30 giugno, nei pressi dei Musei Vaticani. Un cittadino del Bangladesh di 47 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’uomo, commerciante abusivismo, ha picchiato un agente.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16 in via Tunisi, zona ad alta frequentazione turistica. Una pattuglia dell’unità di sicurezza pubblica ed emergenziale della polizia localae, impegnata nei controlli per il contrasto all’abusivismo commerciale, ha individuato l’uomo mentre vendeva cibo e bevande senza le previste autorizzazioni.

Durante le operazioni di identificazione, il 47enne ha tentato di sottrarsi al controllo. Ne è nata una colluttazione: l’ambulante ha spintonato e colpito con violenza uno degli agenti, cercando di allontanarsi a piedi. Il personale della polizia locale è riuscito a bloccarlo poco dopo, nonostante l’ulteriore resistenza opposta dall’uomo, che è stato infine immobilizzato e condotto presso gli uffici competenti.

L’agente aggredito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso: i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in 30 giorni. Nella mattinata di oggi, il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto al termine del processo celebrato con rito direttissimo.

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