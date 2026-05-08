Copernicus (UE): “Aprile 2026 il terzo più caldo mai registrato”

Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell’aria superficiale di 14,89 °C, ovvero 0,52 °C al di sopra della media di questo mese del trentennio 1991-2020. A renderlo noto, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, Copernicus, secondo cui l’Aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo quello del 2025. La temperatura di Aprile 2026, ha aggiunto il servizio meteo dell’Ue, è stata di 1,43 °C superiore alla media pre-industriale 1850-1900.

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