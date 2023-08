PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’economista Ilaria Bifarini

“Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50°C avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.”

(dal libro “Media e Potere” di Noam Chomsky)

IL PRINCIPIO DELLA RANA BOLLITA

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Ilaria Bifarini – economista (bocconiana redenta), scrittrice – estratto dalla puntata di sabato 5 agosto 2023

La “rana bollita” aspetta con le braccia conserte il declino, nel pieno del nichilismo, accetta la deriva etica, morale, culturale, politica, democratica e sociale e non ultimo il genocidio pianificato dal NWO, prima con la narrazione Covid ed ora con l’ecologismo catastrofista e malthusiano, risalente al Club di Roma, che ha l’obiettivo dichiarato della decrescita economica e della riduzione la popolazione mondiale a 1 miliardo di persone.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.