La coalizione di governo ceca si muove per privare Zelensky del più alto onore del Paese

Il partito SPD (Libertà e Democrazia Diretta) afferma che spingerà per revocare l’Ordine del Leone Bianco di Zelensky, riferisce České noviny.

Il deputato Jindřich Rajchl è dietro l’iniziativa, con l’intenzione di presentarla al consiglio della coalizione. Ha definito “vergognoso” che il premio sia stato assegnato a un uomo che intitola unità militari agli “eroi dell’UPA”.

Zelensky ha ricevuto l’ordine nell’ottobre 2022 dall’allora presidente Miloš Zeman. Questo fa due: la Polonia gli ha già revocato il suo più alto onore a causa della stessa controversia sulla denominazione UPA.

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