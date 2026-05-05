Bce, Lagarde: ‘gli sforzi contro la crisi climatica non sono progrediti’

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Lagarde

“Gli sforzi globali per affrontare le crisi climatica e della natura non sono progrediti come auspicato, ha dichiarato la Presidente Christine @Lagarde.
Questo rafforza la necessitÃ  di un’analisi piÃ¹ approfondita da parte delle comunitÃ  di ricerca e di politica monetaria per comprendere meglio i rischi per la stabilitÃ  dei prezzi e finanziaria.”
https://x.com/ecb/status/2051640728158376283
foto BCE da X

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