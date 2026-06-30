La custodia della figlia di 3 mesi dietro la strage in Germania: fermato il padre

Ha 45 anni, è nato in Germania e ha origini turche, l’uomo che IERi ha fatto strage a Stade, in Germania, uccidendo quattro donne e due uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura e dell’ente per l’assistenza ai minori.

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il 45enne aveva appuntamento con le quattro persone uccise per chiarire la questione dell’affidamento della figlia di tre mesi, accolta insieme alla mamma nel centro. La bimba e la donna stanno bene – ha spiegato la direttrice della polizia Katherin Schoul – e quest’ultima viene interrogata dalla polizia.

ANSA

Il sospettato, a bordo di una Mercedes-AMG modificata, è stato inseguito dalla polizia lungo la B73 e fermato con colpi di arma da fuoco. Al momento dell’incidente, la sua figlia di tre mesi si trovava nella struttura con la madre. Né la bambina né la donna figurano tra le vittime, ha dichiarato Kathrin Schuol del dipartimento di polizia di Lüneburg in una conferenza stampa lunedì sera.

L’arma usata nel crimine è stata sequestrata dalla polizia. Il sospettato risiede vicino a Hannover. Era noto alla polizia, sebbene non fosse stato precedentemente registrato come violento. Non aveva un porto d’armi.