Faenza, aggressioni col coltello: denuncia e foglio di via per un marocchino

(www.ilrestodelcarlino.it) – Con il coltello in mano domenica mattina si aggirava per il centro di Faenza, aggredendo chi si trovava suo malgrado a incrociarlo per strada. Così l’uomo, un cittadino di nazionalità marocchina, pregiudicato, è stato denunciato dal personale del Commissariato di Polizia di Faenza per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. A lui è stato anche notificato il foglio di via obbligatorio dal comune di Faenza per quattro anni.

Nel bel mezzo di una tranquilla domenica mattina d’estate l’uomo aveva estratto il coltello dal borsello a tracolla e aveva colpito una persona, procurandogli diversi tagli sul volto, al braccio e al fianco, giudicati guaribili in sei giorni di prognosi. Poco dopo, un’aggressione simile era avvenuta in piazza Martiri della Libertà da parte dello stesso autore, il quale poi si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Prontamente intervenuti, gli operatori di Polizia, sulla base della dettagliata descrizione fornita dalle due vittime, hanno intercettato l’autore degli episodi, poi accompagnato in Commissariato. Qui è stato denunciato per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e gli è stato notificato il foglio di via da Faenza per quattro anni.